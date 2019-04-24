ناشطو حماية المناخ يعتزمون إنهاء الاحتجاجات في لندن ويتعهدون بـ«مزيد من التحركات»

أعلنت جماعة "إيكستينكشن ريبيليون" الناشطة في مجال حماية المناخ أنها تعتزم غدا الخميس إنهاء 11 يوما من الاضطرابات المرورية التي تسبب فيها الآلاف من نشطائها الذين أغلقوا العديد من الطرق الرئيسية في العاصمة البريطانية.

وقالت الجماعة في بيان اليوم الأربعاء: "سنغادر المواقع التي نوجد فيها، ولكن تم فتح فضاء لقول الحق في العالم."

وأضاف البيان: "الحقيقة جلية، ويوشك العمل الحقيقي أن يبدأ."

وقالت محذرة: "توقعوا المزيد من التحركات عما قريب."

وكانت شرطة العاصمة البريطانية قالت أمس الثلاثاء إنها ألقت القبض على أكثر من ألف شخص منذ انطلاق الاحتجاجات في الخامس عشر من نيسان/أبريل الجاري، وقد أطلق سراح معظمهم دون أن توجه إليهم اتهامات.

وأضافت الشرطة أنه جرى توجيه اتهامات لـ 70 معتقلا بالإخلال بالنظام العام، وتهم أخرى.

ودعت "إيكستينكشن ريبيليون"، المعروفة أيضا بـ "إكس آر"، والتي أطلقتها جماعات معنية بحماية البيئة العام الماضي، بريطانيا ودولا أخرى إلى اتخاذ تدابير خاصة بسياسات، ملزمة قانونا، من أجل خفض معدلات الانبعاثات الكربونية إلى "صفر" بحلول عام 2025، وتشكيل جمعية من المواطنين لمراقبة التغيرات في السياسات البيئية.

ويردد أحد شعارات "إيكستينكشن ريبيليون" صدى التحذير الذي أطلقه البريطاني ديفيد أتينبارا، الخبير في شؤون الطبيعة والمذيع الشهير، أمام قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي المقرر في ديسمبر الماضي.

وفي كلمته أمام جلسة افتتاح القمة في بولندا، حذر أتينبارا، الذي تجاوز التسعين، من أن تغير المناخ هو الخطر الأكبر الذي ظهر منذ آلاف السنين "وإذا لم نتحرك، فإن انهيار حضاراتنا وانقراض جزء كبير من العالم الطبيعي يلوح في الأفق."