ارتفاع كبير في أرباح «فولفو» خلال الربع الأول

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أعلنت شركة صناعة الشاحنات الثقيلة والحافلات السويدية "فولفو" اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 85% بفضل المبيعات القوية في الكثير من الأسواق.

بلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 10.76 مليار كرون "1.1 مليار دولار" مقابل 5.8 مليار كرون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت المبيعات بعد حساب التغير في أسعار الصرف بنسبة 12% إلى 107 مليارات كرون.

يذكر أن "فولفو" تنتج الشاحنات الثقيلة والحافلات ومعدات البناء إلى جانب شركة صناعة المحركات "فولفو بينتا" التابعة لها.

ولا تضم مجموعة "فولفو" شركة "فولفو كارز" لسيارات الركوب المملوكة لمجموعة "شيجيانج جيلي هولدنج" الصينية للسيارات.

وذكرت "فولفو" أنها سلمت خلال الربع الأول من العام الحالي 58594 شاحنة بزيادة نسبتها 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت طلبيات الشاحنات خلال الفترة نفسها بنسبة 36% إلى 45.9 ألف شاحنة.

وقال "مارتن لوندشتديت" الرئيس التنفيذي للشركة إن هذا التراجع كان متوقعا نتيجة الطلبيات الكبيرة في السابق من أمريكا الشمالية، مضيفا أن الطلبيات تراجعت أيضا في أوروبا.

وسجل الطلب على شاحنات "فولفو" في البرازيل نموا قويا خلال الربع الأول من العام الحالي.