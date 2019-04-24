ترامب: «نيويورك تايمز» عدوة الشعب وعليها الركوع من أجل الصفح

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، هجومه على صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قائلا إن الصحيفة سيكون عليها أن «تركع وتطلب الصفح»، بعد نشرها مقالا للخبير الاقتصادى بول كروجمان الحاصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2008، هاجم فيه ترامب.

وكتب الرئيس الأمريكى على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بول كروجمان، الذى (يكتب) فى صحيفة نيويورك تايمز فقد مصداقيته بالكامل ــ كما فقدتها الصحيفة نفسها ــ بمقالاته المزيفة والتى تفتقر للدقة بشكل كبير، إنه مهووس بالكراهية تماما مثل هوس الآخرين بمدى غبائه، لقد قال إن السوق ستنهار ولكن مؤشرات (السوق) ترتفع».

وأضاف ترامب فى تغريدة أخرى: «أتساءل ما إذا كانت نيويورك تايمز ستعتذر لى للمرة الثانية ــ مثلما فعلت بعد انتخابات 2016 ــ ولكن تلك المرة يجب أن يكون الاعتذار أكبر وبصورة أفضل، يجب أن تركع وتتوسل من أجل الصفح»، مضيفا: «إنها حقا عدوة الشعب».

وكان كروجمان قد هاجم الحزب الجمهورى فى أحدث مقال له فى الصحيفة، معتبرا أنه لا يؤمن بالقيم الأمريكية، كما هاجم ترامب قائلا إن الرئيس الأمريكى كان على علم بمحاولات التدخل فى حملته الانتخابية من جانب «قوة أجنبية عدائية»، وبعد توليه السلطة «سعى لعرقلة أى تحقيقات تبحث فى تلك القضية»

فى غضون ذلك، استدعت اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكى، أمس الأول، المستشار السابق للبيت الأبيض دون ماجان ليدلى بشهادته حول مزاعم عرقلة ترامب سير تحقيقات المدعى الخاص روبرت مولر فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقال رئيس اللجنة جيرى نادلر فى بيان إنه طلب من ماجان تقديم الوثائق بحلول 7 مايو والإدلاء بشهادة يوم 21 مايو المقبل فى إطار التحقيقات، مضيفا أن «ماجان سيمثل كشاهد بالغ الأهمية فى الكثير من الحالات المحتملة لعرقلة العدالة وغير ذلك من التجاوزات الواردة فى تقرير مولر»، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وكان التقرير النهائى لمولر أشار إلى أن ترامب طلب من ماجان إقالة المدعى الخاص أثناء تحقيقه، إلا أن المستشار السابق رفض وهدد بالاستقالة.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى إن آراء أعضاء المجلس من الديمقراطيين تفاوتت بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بعد نشر تقرير مولر.

وقالت بيلوسى إن ترامب انخرط فى سلوك غير أخلاقى ومنعدم الضمير إلى حد بعيد و«سواء كان من الممكن توجيه الاتهام إليه حاليا أم لا، فإننا متفقون تماما على ضرورة المضى قدما نحو الوصول إلى الحقيقة».