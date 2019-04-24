تونس بلا قطارات ليومين بسبب إضراب السكك الحديدية

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دخل أعوان شركة السكك الحديدية في تونس في إضراب يستمر اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في كافة أنحاء البلاد؛ ما أدى إلى تعطل عمليات التنقل بين المدن.

وتوقفت حركة سير القطارات بالكامل منذ صباح اليوم في المحطة المركزية بالعاصمة وكافة المحطات في باقي المدن التونسية، بينما تقطعت السبل بالعمال والمسافرين المتنقلين بين المدن.

وتحتج نقابة السكك الحديدية ضد تعطيل خط حيوي منذ 2012 يربط بين مدن صفاقس وقفصة وتوزر في الجنوب.

وينقل الخط مادة الفوسفات من الحوض المنجمي في قفصة إلى المجمع الكيميائي بصفاقس لكن السلطات اضطرت لغلقه منذ عام 2012 بسبب الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية ويجري نقل الفوسفات منذ ذلك الحين عبر الشاحنات.

وتقول النقابة إن تعطيل الخط تسبب في خسائر للشركة تفوق 470 مليون دينار وأن الاضراب يأتي للدفاع عن ديمومة المؤسسة.

ويأتي إضراب القطارات بعد أسبوع من اضرابات متتالية شملت وسائل النقل الخاصة بسبب زيادات في أسعار المحروقات.