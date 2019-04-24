قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مصر هي القائد بالمنطقة العربية في تعزيز حقوق الإنسان، وتؤثر في محيطها ولاسيما على الصعيد التشريعي.

وأضاف في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن استضافة مصر للدورة الـ64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمدينة شرم الشيخ، يعد دليلا إيجابيا على وجود رغبة سياسية حقيقية على تعزيز الجهود في هذا الملف.

وتابع أنه عند تأسيس اللجنة في 1983، قرر كل مؤسسيها الذين كانوا من 16 جنسية عربية وقتها، أن يكون مقرها في القاهرة للاستفادة من الدور القيادي التي تلعبه مصر في المنطقة العربية، مشيدًا بدور المجتمع المدني في إثراء اللجنة الذي ساهم في تطور نظامها بشكل كبير.

وعقدت اليوم الأربعاء، فعاليات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها الـ64، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية إفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.