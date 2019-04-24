دبلوماسي روسي: لقاء أستانا المقبل حول سوريا يبحث مكافحة الإرهاب في إدلب

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن المشاركين في لقاء أستانا المقبل سيبحثون سبل تحييد التهديد الإرهابي في إدلب السورية.

وأوضح فيرشينين، خلال كلمة له في مؤتمر موسكو الثامن لقضايا الأمن الدولي، اليوم الأربعاء أن جولة جديدة ستبدأ غدا الخميس في العاصمة الكازاخستانية، نور سلطان، للقاء رفيع المستوى بصيغة أستانا، حيث سيجري بحث الوضع في إدلب على الأرض، مضيفا أن المشاركين في اللقاء سيبحثون أيضا ما يتعين فعله لتحييد التهديد الآتي من الجيب الإرهابي المتبقي في ادلب بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه بدون تحييد هذا التهديد لن يتم إحراز تقدم في العملية السياسية في سوريا.

يُذكر أن العاصمة الكازاخية ستشهد يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة، عقد جولة جديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا، بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) وممثلي دمشق والمعارضة السورية المسلحة ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

ومن المتوقع أن تركز هذه الجولة على سبل تحريك العملية السياسية؛ بهدف إنهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بالإضافة إلى مسألة انضمام مراقبين جدد للعملية وإطلاق سراح المعتقلين والرهائن وتسليم جثث القتلى.