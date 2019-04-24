العثور على زجاجة شمبانيا عمرها 130 عاما أثناء أعمال تشييد في ألمانيا

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عُثِرَ على زجاجة شمبانيا يزيد عمرها على 130 عاما أثناء أعمال التشييد في أحد الجسور بولاية سكسونيا آنهالت الألمانية.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة (روتكيبشن-موم) المنتجة لهذا النوع من الشامبانيا، الثلاثاء، إن الزجاجة حظت بمكان شرفي في مجموعة الشركة، مشيرا إلى أنها تعد الزجاجة الأقدم في المجموعة الكاملة التابعة للشركة.

وحسب تصريحات المتحدث، فإن الزجاجة كانت موضوعة داخل جراب معدنى للحفظ يعرف باسم "كبسولة زمنية" إلى جانب أشياء أخرى تم ايداعها في جسر جرى افتتاحه في عام 1886.

وخلال تسلمها للزجاجة من سلطات مدينة نيبرا، أعلنت الشركة عن دفع مبلغ 1000 يورو للعمل الخيري.