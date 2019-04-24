وزير إندونيسي ينفي حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات

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نفى أعلى مسؤول أمني في إندونيسيا اليوم الأربعاء الاتهامات الصادرة عن معسكر المعارضة بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي شهدت "عمليات تزوير ممنهجة".

وتشير النتائج غير الرسمية للانتخابات التي جرت في السابع عشر من أبريل الجاري إلى أن الرئيس جوكو ويدودو في طريقة للفوز بولاية ثانية متقدما بثماني نقاط عن مرشح المعارضة برابوو سوبيانتو.

إلا أن برابوو رفض الاعتراف بالنتيجة واتهم خصومه بالقيام بمساع واسعة النطاق لتزوير الانتخابات.

وقال سعيد ديدو، العضو بحملته الانتخابية، اليوم الأربعاء، إن "عمليات احتيال واسعة وممنهجة وهيكلية" قد حدثت.

وقال ويرانتو (اسم واحد) الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية إن الاتهامات باطلة وتهدف إلى التشكيك في شرعية نتائج الانتخابات.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن "الحكومة لم تكن لديها أبدا أية نية للتدخل في الانتخابات، ناهيك عن الانخراط في مؤامرة ممنهجة واسعة وهيكلية لصالح أحد المرشحين".

ويقول برابوو إنه هو الفائز بالانتخابات، وأن النتائج الفعلية تظهر تقدمه بـ62% .

ولن يتم إعلان النتائج رسميا قبل وقت لاحق من الشهر الجاري.