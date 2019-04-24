حماس تنتقد أداء الأمم المتحدة بشأن تنفيذ تفاهمات التهدئة مع إسرائيل في غزة

انتقد مسؤول في حركة حماس، اليوم الأربعاء، أداء الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ تفاهمات التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، للصحفيين في مدينة غزة، إن تنفيذ عدد من ملفات التفاهمات يتسم بالبطء "بسبب السلوك الإسرائيلي من جهة وبطء عمل الأمم المتحدة من جهة أخرى".

وأضاف الحية أن "هناك تباطؤ غير مقبول في أداء الأمم المتحدة خاصة ما يتعلق بتنفيذ مشاريع التشغيل المؤقت للعاطلين عن العمل في قطاع غزة".

وأوضح أنه "حتى الآن لم يتم سوى استيعاب 7 آلاف من العاطلين عن العمل في مشاريع ترعاها الأمم المتحدة رغم أن الأموال المرصودة (من جهات مانحة) تسمح بزيادة هذه الأعداد والمتفق عليها ضعف العدد المذكور".

وأكد الحية أن حماس "تتابع باقي ملفات التفاهمات مع الوسيط المصري ولا مناص أمام الاحتلال الإسرائيلي سوى الالتزام بهذه التفاهمات وإلا فإننا سنستخدم من الأدوات ما يضغط عليه لتحقيق ذلك".