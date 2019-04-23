رئيسا حزبين رئيسيين في الهند يتنافسان في الجولة الثالثة من الانتخابات العامة

يتنافس رئيسا حزبين سياسيين رئيسيين في الهند في الجولة الثالثة من الانتخابات العامة، اليوم الثلاثاء، التي يسعى من خلالها رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بفترة ثانية.

وينافس اميت شاه رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمى له مودي على دائرة جاندهيناجار بالقرب من أحمد آباد، في حين سوف يخوض راهول غاندي رئيس حزب المؤتمر الوطني المعارض الانتخابات في دائرة واياناد في ولاية كيرالا.

وقد اصطفت جموع كبيرة في الشارع أثناء مرور مودي على متن سيارة مكشوفة من أجل الادلاء بصوته في أحمد آباد وبصحبته اميت شاه.

ويشار إلى أن الانتخابات العامة في الهند تجرى على مدار سبع جولات في الفترة من 11 أبريل الجاري حتى 19 مايو المقبل، ومن المقرر فرز أصوات جميع الجولات في 23 مايو، على أن تصدر النتائج في نفس اليوم.

وتشهد ثالث وأكبر مرحلة من الانتخابات المقررة اليوم التصويت في 117 دائرة انتخابية في 13 ولاية ومنطقتين يخضعان لإدارة اتحادية.

وتشمل مرحلة التصويت اليوم منطقة بولواما في كشمير، التي شهدت مقتل 40 من أفراد القوات شبه النظامية الهندية في تفجير سيارة مفخخة في فبراير الماضي.

وتعد بولواما جزءا من دائرة انانتناج في وادي كشمير الذي يشهد أعمال عنف، حيث يدعو الانفصاليون لمقاطعة الانتخابات.

ومن المقرر إجراء التصويت في جميع الدوائر الانتخابية في ولاية جوجارات، مسقط رأس مودي، وفي دائرة كيرالا الجنوبية التي شهدت فيضانات مدمرة واضطرابات على خلفية صدور قرار قضائي برفع الحظر المفروض منذ عقود على دخول النساء لمعبد هندوسي.