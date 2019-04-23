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قناة إن بي سي: جو بايدن يسعى للترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 8:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 8:01 م

ذكرت قناة (إن بي سي) الأمريكية أن جو بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي يعتزم أن يعلن بعد غد الخميس السعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته القناة وفقًا لمصدرين مقربين من بايدن.


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