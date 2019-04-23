«وزراء الشباب العرب» يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للجنة الأوليمبية الفلسطينية

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أدان مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الثلاثاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى اللجنة الأوليمبية الفلسطينية مؤخرا.

جاء ذلك في التوصيات الصادرة في ختام الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت اليوم /الثلاثاء/ بمقر الجامعة العربية برئاسة المملكة المغربية..موجها برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماعه بهم أمس الاثنين، والاستماع إلى التحديات التي تواجه الشباب العربي.

وأكد المجلس - في توصياته - على قراره السابق بشأن رفع الحظر الكامل على الملاعب العراقية والعمل على منح العراق حق استضافة البطولات العربية والأسيوية والدولية في الألعاب والفعاليات الأخرى..وطلب من الجهات المعنية التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف" والاتحاد العربي لرفع الحظر الملاعب الليبية.

ووافق المجلس على اعتماد الأنشطة السبعة وحفل الافتتاح المقرر في 18 يونيو المقبل والمقدمة من وزارة الشباب والرياضة التونسية كعاصمة لشباب العربي 2019..ورصد المجلس 100 ألف دولار لوزارة الشباب التونسية للإنفاق على هذه الفعاليات.

وحث المجلس، الدول العربية على دعم ترشيح القدس كعاصمة للرياضة لعام 2020، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مجلس الشباب والرياضة لدولة فلسطين ، ووافق المجلس على اعتماد القدس عاصمة للشباب العربي 2023، ورحب المجلس بقرار مجلس الجامعة العربية الوزاري باعتماد دولة فلسطين عضو دائما في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وأحيط المجلس علما بقرار القمة العربية التنموية التي عقدت في بيروت يناير الماضي والذي رحب باستضافة لبنان للدورة الرابعة عشر للألعاب الرياضية العربية 2021.

واعتمد المجلس تقرير وتوصيات اللجنة الفنية الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي يتضمن الموافقة على عقد دورة "إدارة الفعاليات والمناسبات الرياضية بالمملكة العربية السعودية"، وإحالة مشروع دورة الألعاب الرياضية غير الأوليمبية لفريق العمل لمراجعته وهو المشروع المقدم من اتحاد لجان الأوليمبية العربية.

كما أحيط المجلس علما، بما ورد في مذكرة اتحاد اللجان الأوليمبية العربية بشأن التفاوض مع اتحاد الإذاعات العربية حول حقوق البث التلفزيوني..ووافق المجلس على مقترح مصر لتنظيم مؤتمر وبرنامج مدير التسويق الرياضي المحترف.

كما اعتمد المجلس تقرير وتوصيات اللجنة الفنية الشباب المعاونة للمجلس، حيث وافق المجلس برنامج رحلة المشاعر المقدسة للشباب العربي 2019، والمقترح من الوفد الدائم للملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة بالسعودية، كما وافق المجلس على تنظيم الهيئة العامة للرياضة بالمملكة بتنظيم البرنامج التطوعي لإدارة الأزمات والكوارث.