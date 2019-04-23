سلطنة عمان تشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة

تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الخدمة المدنية في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية (109) واجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في دورتها العادية (56) بالقاهرة .

ويتضمن جدول الأعمال -وفقا لوكالة الأنباء العمانية - التي بثت النبأ اليوم /الثلاثاء/ العديد من الموضوعات ، من بينها استعراض التقرير الخاص بإنجازات المنظمة العام الماضي "2018" وعرض الحسابات الختامية ، والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة ، وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي للعام الماضي ، وكذلك تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة .

ويترأس وفد السلطنة وزير الخدمة المدنية ، الشيخ خالد بن عمر المرهون ، برفقة وفد يضم من بين أعضائه : وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سالم بن مسلم البوسعيدي ، والرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة زكي بن هلال البوسعيدي .