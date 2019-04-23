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سلطنة عمان تشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 4:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 4:38 م

تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الخدمة المدنية في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية (109) واجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في دورتها العادية (56) بالقاهرة .

ويتضمن جدول الأعمال -وفقا لوكالة الأنباء العمانية - التي بثت النبأ اليوم /الثلاثاء/ العديد من الموضوعات ، من بينها استعراض التقرير الخاص بإنجازات المنظمة العام الماضي "2018" وعرض الحسابات الختامية ، والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة ، وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي للعام الماضي ، وكذلك تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة .

ويترأس وفد السلطنة وزير الخدمة المدنية ، الشيخ خالد بن عمر المرهون ، برفقة وفد يضم من بين أعضائه : وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري سالم بن مسلم البوسعيدي ، والرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة زكي بن هلال البوسعيدي .


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