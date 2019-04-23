بري يؤكّد استعداد لبنان لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية بإشراف الأمم المتحدة

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أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لقائد قوات اليونيفيل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول، استعداد بلاده لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية بإشراف الأمم المتحدة.

وجاء كلام بري خلال استقباله ديل كول اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث "جرى عرض للأوضاع في الجنوب لا سيما الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وتركز الحديث حول الخط الازرق والحدود البحرية"، بحسب مصدر رسمي لبناني.

وأكد بري استعداد بلاده لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الازرق بإشراف الامم المتحدة.

من جهته أعرب ديل كول "عن إمكانية اعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية ما يعزز ترسيخ الأمن والاستقرار".

ويواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترا مربعا.