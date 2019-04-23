الرئيس الجزائري المؤقت يستقبل رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري

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استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الثلاثاء، بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري الجزائري.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية إن اللقاء يأتي في إطار مشاورات رئيس الدولة حول الوضع السياسي في البلاد.