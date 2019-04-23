حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري يؤجل انتخاب أمينه العام الجديد

قررت الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل انتخاب الأمين العام الجديد للحزب مع إبقاء الدورة في حالة انعقاد.

وقال رئيس مكتب الدورة الاستثنائية للحزب بومهدي أحمد - في تصريح له اليوم - إن الأساسي للحزب يمنح فترة تتراوح بين 15 إلى 30 يومًا لاستئناف الدورة المخصصة وانتخاب أمين عام جديد للحزب.

وشهد اجتماع اللجنة المركزية منذ انطلاقها خلافات حادة وتلاسن بين الأعضاء، الذين عبروا عن رفضهم القاطع لكل الوجوه القديمة والوزراء والمسؤولين المرفوضين شعبيا، داعين إلى الاستجابة لمطالب الشعب بتجديد قيادات الحزب الذي يعتبر الأكبر في الجزائر.

وترشح لمنصب الأمين العام حتى الآن 12 مترشحًا من بينهم قرشي أحمد وجمال بن حمودة وعلي صديقي ومحمد جلاب والسعيد بوحجة ومصطفى معزوزي وعبد الحميد سي عفيف والسعيد بدعيدة ومحمد جميعي وابو الفضل بعجي، وحسين خلدون، وفؤاد سبوتة.