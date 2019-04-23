نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نتوقع تغيرات إيجابية بعد مراسم تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد

قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، الاثنين، إن الوضع قد يتغير في المحادثات حول دونباس في الاتجاه الإيجابي فقط بعد مراسم تنصيب فلاديمير زيلينسكي، الذي كسب في انتخابات الرئاسة الأوكرانية.

وقال بوليانسكي - في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "يمكن توقع ديناميكية إيجابية حول دونباس بعد إجراء مراسم التنصيب، ولكن من الصعب التحدث عنها حاليا.. هناك إشارات عديدة من زيلينسكي، ولكن متناقضة، من الناحية البديهية، يتم قبول شخصيته بشكل مختلف إلى حد ما، لأنه لم يتردد في التحدث باللغة الروسية خلال مناظرات بمشاركته وفي مقاطع الفيديو خلال حملة الانتخابات، كل هذا يميزه كثيرًا عن بوروشينكو".

وأضاف بوليانسكي أنه "في حال نفذت أوكرانيا اتفاقيات مينسك، كما ينبغي لها أن تفعل، فكل هذا يتوقف على كييف"، وأوضح "ولو تمكن زيلينسكي من تغيير هذا الوضع، فسيكون من الواضح بالفعل أن هناك بعضا من الضوء في نهاية النفق".

وقال بوليانسكي: "بوروشنكو سيكون في السلطة لمدة شهر آخر، وفي أكتوبر ستكون هناك انتخابات لمجلس الرادا [برلمان البلاد]، إذا لم يتغير شيء، فإن مجلس الرادا سيعيق زيلينسكي إلى حد كبير، لسنا بحاجة إلى انتظار أي تغييرات مصيرية جدية في أوكرانيا حتى نهاية العام".

وذكر بوليانسكي، إلى أنه "لم يكن من قبيل المصادفة أن الأغلبية الساحقة في شرق أوكرانيا صوتت لصالح زيلينسكي.. اعتقد الناس صدقوا في أن شيئًا ما قد يتغير".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا قد أعلنت، اليوم الإثنين، تقدم المرشح للانتخابات الرئاسية الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، على بوروشينكو، بـ73.21% من الأصوات، في انتخابات رئاسة البلاد، بعد فرز 99 بالمئة من أصوات الناخبين.