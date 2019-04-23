محكمة ميانمار العليا ترفض طعنا نهائيا على أحكام بالسجن ضد مراسلين من رويترز

رفضت المحكمة العليا في ميانمار، اليوم الثلاثاء، طعنا نهائيا رفع نيابة عن مراسلين اثنين تابعين لوكالة رويترز للأنباء، ينفذ كل منهما حكما بالسجن لمدة سبع سنوات لإدانتهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في البلاد.

وكان وا لون، 32 عاما، وكيو سوي أوو، 28 عاما، قد اعتقلا في ديسمبر 2017 أثناء تغطيتهما لمجزرة من جانب الجيش بحق 10 من أفراد من عرقية الروهينجا في ولاية راخين، واتهمتهما الشرطة بحيازة معلومات حكومية سرية.

وأثناء محاكمتهما، كشف ضابط شرطة بشكل غير متوقع أن الشرطة لفقت تهمة حيازة الوثائق للصحفيين من أجل احتجازهما.

وحكم على كل منهما بالسجن لمدة سبعة أعوام في سبتمبر 2018، ورفضت محكمة أعلى درجة استئنافا مبدئيا في يناير 2019، مشيرة إلى أن فريق الدفاع أخفق في إثبات براءة المراسلين.