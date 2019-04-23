سانا: العثور على أسلحة وذخيرة أمريكية وإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة

عثرت وحدات الجيش السوري، خلال استكمال أعمال تأمين المناطق المحررة من الإرهاب، اليوم الثلاثاء، على كميات من الأسلحة والذخيرة بعضها أمريكي وإسرائيلي الصنع من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القوات السورية عثرت - خلال استكمال أعمال تطهير القرى والبلدات من مخلفات التنظيمات الإرهابية - على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعتاد وأجهزة الاتصال المتطورة بعضها أمريكي وإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت إلى أن من بين المضبوطات، رشاشات متوسطة وقاذف مضاد للدروع وذخيرة متنوعة وجهاز كشف عن المتفجرات والألغام غربي الصنع ومناظير وأجهزة اتصال فضائي وجهاز بث أنترنت فضائي غربي الصنع إضافة إلى تجهيزات طبية.

وتواصل الجهات المختصة - بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة في المنطقة والأهالي - عمليات تمشيط القرى والبلدات في ريفي دمشق والقنيطرة بعد تطهيرهما من الإرهاب وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر ومفخخات وتأمينها بالكامل لإعادة الحياة الطبيعية إليها.