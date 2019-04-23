وفد كوري جنوبي يتوجه لواشنطن خلال أيام لبحث العقوبات الأمريكية على نفط إيران

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وفدا من المسئولين الكوريين الجنوبيين برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية يون كانج-هيون سوف يتوجه إلى العاصمة الأمريكية (واشنطن) الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات متابعة بشأن قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد إعفاءات العقوبات المفروضة على كوريا الجنوبية وسبعة مستوردين آخرين للنفط الإيراني.

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الكوري الجنوبي سوف يلتقي نظراءه الأمريكيين من أجل الاستماع إلى الموقف الأمريكي بالتفصيل بشأن قرار إنهاء إعفاءات العقوبات على واردات النفط الإيراني.

وأشار مسئول بالخارجية الكورية الجنوبية "هدفنا هو السعي إلى عقد مشاورات. هذا ما سوف نقوم بفعله"، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وكان الإدراة الأمريكية قد أعلنت - أمس - أنها لن تقوم بإعادة إصدار إعفاءات من العقوبات لمدة 180 يوما، التي منحتها العام الماضي للصين والهند وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي تقوم باستيراد النفط الإيراني، على أن يتم فرض الحظر التام على واردات النفط الإيراني ابتدءًا من الثالث من مايو القادم.

وقد أثار قرار واشنطن مخاوف في كوريا الجنوبية من أن يكون الاتفاق بمثابة ضربة لصناعة البتروكيماويات المحلية، التي تعتمد بشدة على المنتجات الإيرانية.

من جانبها، قالت الحكومة الكورية الجنوبية - في بيان عقب إعلان واشنطن - أنها ستواصل جهودها لحين الموعد النهائي لتمديد إعفاءات العقوبات في مايو القادم.