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الملكة إليزابيث تدعو ترامب لزيارة بريطانيا في يونيو المقبل

لندن- د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 2:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 2:13 م

دعت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة بريطانيا في أوائل يونيو المقبل، وفقا لما أعلنه قصر باكنجهام.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن البيت الأبيض أن ترامب قبل دعوة الملكة.


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