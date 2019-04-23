الملكة إليزابيث تدعو ترامب لزيارة بريطانيا في يونيو المقبل

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دعت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة بريطانيا في أوائل يونيو المقبل، وفقا لما أعلنه قصر باكنجهام.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن البيت الأبيض أن ترامب قبل دعوة الملكة.