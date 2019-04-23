﻿﻿رئيس وزراء سريلانكا: التعرف على هويات عدد كبير من منفذي التفجيرات

أعلن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينغه اليوم /الثلاثاء/ عن فشل محاولة استهداف فندق رابع خلال سلسلة الهجمات التي شهدتها البلاد قبل يومين، وقال إن المحققين يحرزون تقدما جيدا في تحديد هويات الجناة، وأنه تم التعرف على هويات عدد كبير من مفجري القنابل.

وأضاف رئيس الحكومة السريلانكية - في مؤتمر صحفي نقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية مقتطفات منه - أنه كان من الممكن منع سلسلة التفجيرات التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات أو على الأقل تقليل عددها.

وأوضح أن جميع من ألقي القبض عليهم على خلفية الهجمات يحملون جنسية البلاد، لافتا إلى أنه من المرجح وجود صلات خارجية خلف الهجوم، وأنه يجري التحقيق في زعم تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات.

وتابع رئيس الوزراء إن الحكومة تجري تحقيقا في وجود إخفاقات استخباراتية وأن الشرطة والجيش يعملان على مدار الساعة للحيلولة دون وقوع هجمات أخرى، مشيرا إلى أن بعض المشتبهين ما زالوا هاربين، وأن الشرطة مستمرة في البحث عن مزيد من المتفجرات والمسلحين.

وردا على سؤاله حول ارتباط هجوم "كرايست تشيرش" بنيوزلندا بالتفجيرات الأخيرة في بلاده، قال إن ذلك ممكنا إلا أنه لا يمكن الجزم بذلك الآن.

وشهدت سريلانكا - الأحد الماضي - سلسلة تفجيرات متزامنة ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها، فيما أعلن تنظيم "داعش" اليوم مسؤوليته عن الهجمات.