مسؤول أمريكي: سنساعد كوريا الجنوبية في إيجاد بدائل للنفط الإيراني

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة كوريا الجنوبية في إيجاد بدائل لوارداتها من النفط الإيراني.

وقال "فرانسيس فانون" مساعد وزير الخارجية لموارد الطاقة -في مقابلة مع "يونهاب"- إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تجديد الإعفاء لعدد من دول العالم منها كوريا الجنوبية من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران الذي ينتهي في 2 مايو المقبل جاء بعد عام من المشاورات مع كوريا الجنوبية وغيرها من الدول المستوردة للنفط، مضيفا أن الولايات المتحدة ستعامل كل الدول المستوردة للنفط بالتساوي.

وقال "فانون" إن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو تحالف قوي بالتأكيد. استطيع القول إن هناك محادثات مستمرة لمساعدة كوريا الجنوبية وأن هذه المحادثات دائرة منذ عام وستتواصل لآن التحالف (بين البلدين) مهم للغاية في مجالات أبعد من هذا المجال (استيراد النفط).

يذكر أن كوريا الجنوبية تعتمد بشدة على استيراد المتكثفات النفطية من إيران لاستخدامها في إنتاج البتروكيماويات التي تعتبر من الصادرات الأساسية لكوريا الجنوبية، إلى جانب أشباه الموصلات والإلكترونيات.

وشدد "فانون" على وجود زيادة في كميات النفط والمتكثفات النفطية في السوق بما يلبي الطلب العالمي، مشيرا إلى أن الأمر متروك للشركات الكورية الجنوبية لاختيار المصادر البديلة للنفط الإيراني.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت الاثنين أنها لن تمدد الإعفاءات لـ8 دول كان قد تم السماح لها بشراء النفط من إيران رغم العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

وأعلن البيت الأبيض هذا القرار في بيان، واصفا الخطوة بأنها "إجراء في توقيته لضمان الوفاء بالطلب العالمي فيما يتم رفع كل النفط الإيراني من السوق". وينتهي العمل بالإعفاءات في 2 مايو.

وقال البيت الأبيض: "هذا القرار يهدف إلى الوقف التام لصادرات النفط الإيرانية، لحرمان النظام من مصدره الأساسي للعائدات".

يذكر أن الدول الثماني التي ستتأثر بهذا القرار هي الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.

من جانبها، تعهدت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم بأنها ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين للتأكد من توفير إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى تحقيق استقرار السوق النفطي عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وأضاف الفالح -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس- أن المملكة تؤكد مجددًا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن.