طهران تعلن تشكيل قوة مشتركة مع باكستان على الحدود

أعلنت طهران أمس تشكيل «قوة تدخل سريع مشتركة» على الحدود بين إيران وباكستان مكلفة حراسة الحدود بين البلدين.

وأعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى قرار تشكيل هذه القوة فى ختام لقاء مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، بعدما تبادل البلدان الاتهامات بإيواء «إرهابيين» نفذوا هجمات على أراضى الدولة الأخرى.

وبينما لم ترد أى تفاصيل ملموسة بعد حول مهام هذه القوة، إلا أن خان أوضح خلال مؤتمر صحفى أمس، مع روحانى أن هيئتى الأركان الإيرانية والباكستانية «ستبحثان سبل التعاون» حول المسائل الأمنية المشتركة. وأضاف «آمل أن يؤدى ذلك إلى إحلال الثقة بيننا».

ووصل خان أمس الأول، إلى إيران فى زيارة رسمية ليومين.

تأتى الزيارة التى تستمر يومين بعد إعلان وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قرشى الجمعة أن المسلحين الذين قتلوا 14 من القوات العسكرية والأمنية الباكستانية فى هجوم الخميس الماضى فى بلوشستان بجنوب غرب باكستان كانوا انفصاليين من البلوش قدموا من إيران.

وأوضح أن بلاده لديها إثبات بأن المهاجمين لديهم «معسكرات تدريب وقواعد لوجستية داخل المناطق الإيرانية المحاذية لباكستان».

فى فبراير الماضى، أعلنت إيران أن التفجير الانتحارى الذى أدى إلى مقتل 27 من الحرس الثورى فى محافظة سيستان ــ بلوشستان المجاورة لباكستان ارتكبه باكستانى.

وأعلنت جماعة «جيش العدل» الجهادية التى تشكلت عام 2012 وتعتبرها طهران «إرهابية»، مسئوليتها عن الهجوم. وتؤكد طهران ان هذه المجموعة تنشط خصوصا انطلاقا من قواعد داخل باكستان.