الحزب الحاكم في كازاخستان يرشح الرئيس المؤقت لخوض الانتخابات الرئاسية

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رشح حزب "نور أوتان" (نور وطن) الحاكم في كازاخستان الرئيس المؤقت والسياسي المخضرم قاسم جومارت توكاييف لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو القادم.

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء الخطوة بأنها تدعم خطة الخلافة التي أطلقها الزعيم نور سلطان نزارباييف.

وصوت أعضاء الحزب اليوم بالإجماع لصالح ترشيح توكاييف، بعدما اقترح الرئيس السابق نزارباييف ترشيحه خلال اجتماع للحزب اليوم الثلاثاء في العاصمة نور سلطان (آستانا سابقا).

وقال نزارباييف /78 عاما/ :"المضي في المسار الذي أسسناه هو فقط الذي من شأنه تحقيق مزيد من التطور ... لدينا نظرة للبلاد لعقد آخر".

وبدأ نزارباييف، الذي حكم أكبر دولة منتجة للنفط في آسيا الوسطى منذ عام 1989، الشهر الماضي تنفيذ خطته المدبرة بعناية لنقل السلطة عندما أعلن التنحي لصالح توكاييف.

ورغم هذا، لا يزال نزارباييف يسيطر على مجلس الأمن الكازاخي كما أنه لا يزال رئيس الحزب الحاكم الذي يسيطر على أكثر من 80% من مقاعد البرلمان.

وكان توكاييف /65 عاما/ دعا لانتخابات مبكرة في التاسع من يونيو لإزالة "الغموض".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن توكاييف القول إن الانتخابات "ستعطي دفعة جديدة للحوار المباشر بين السلطات والمجتمع، للتحديث السياسي لكازاخستان".

وتوكاييف رئيس برلمان سابق وعمل لعقود في أبرز المناصب الحكومية. وتولى منصب الرئيس المؤقت في العشرين من مارس الماضي بعد استقالة نزارباييف المفاجئة.

وكان نزارباييف حصل على 7ر97% من الأصوات في انتخابات جرت في أبريل من عام 2015، وصفتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنها لم تقدم للناخبين "خيارا حقيقيا لبدائل سياسية".