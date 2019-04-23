المجلس العسكري السوداني: نسعى إلى التوافق وتشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت

قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، اليوم الإثنين، إنهم في تواصل مع كافة القوى السياسية والمجتمع الدولي ومكونات المجتمع والحركات الموقعة والرافضة للسلام، لأجل كلمة سواء، وخلق بيئة سياسية، والتوافق والخروج بالبلاد من دوامة الفشل.

وأشار إلى إعلان قوى التغيير والحرية تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، رغم أن التحالف سلم رؤيته للجنة السياسية بالعسكري الانتقالي في وقت مبكر، وأنها قيد الدراسة،بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية.

وأعلن الناطق الرسمي في بيان صحفي، أن المجلس سيتواصل مع الجميع، لتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى التوافق المطلوب، وتسمية رئيس وزراء، وتشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت ممكن.

وأكد أنهم في المجلس الانتقالي أكثر تفاؤلاً بالحل السياسي العاجل بتوافق الجميع.

وقال الكباشي إن اللجنة السياسية تعكف على تحليل كافة الرؤى السياسية من قبل الأحزاب، وبقية القوى على الساحة السودانية، منوهاً إلى أنه سيتم تسليم تلك الرؤى إلى لجنة موسعة تضم كافة الأحزاب والحركات، يسند إليها تحديد شروط ومعايير الاختيار والسلطات، بجانب الصلاحيات والعلاقات الأفقية ومن ثم اختيار رئيس للوزراء، وحكومة مدنية، وترتيبات المجلس التشريعي الانتقالي، دون وصاية من المجلس الانتقالي.

يشار إلى أن الجيش السوداني أعلن في الحادي عشر من الشهر الجاري الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولي ادارة البلاد لعامين كحد اقصى ووقف العمل بالدستور وحل البرلمان ومؤسسة الرئاسة و مجلس الوزراء والافراج عن المعتقلين السياسيين والاشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير.