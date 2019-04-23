الثلاثاء 23 أبريل 2019 1:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا بعد هجمات عيد الفصح

كولومبو - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 12:44 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 12:44 ص

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، مساء الاثنين، حالة الطوارئ عقب سلسلة التفجيرات التي هزت البلاد أول أمس الاحد في عيد الفصح.

وقال رئيس سريلانكا إن حالة الطوارئ تصب "في مصلحة الأمن العام ، والحفاظ على النظام العام وضمان الامدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع" .

ويمنح الإعلان قوات الأمن صلاحيات خاصة ، بما في ذلك الحق في تفتيش الأفراد واعتقالهم.

دخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ بعد أن قرر مجلس الأمن القومي في سريلانكا منح سلطات واسعة لقوات الأمن والشرطة التي تقوم بعمليات البحث والتحقيقات.

كان تم منح سلطات مماثلة للشرطة وقوات الأمن عندما كانت تقاتل المتمردين التاميل في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد في صراع انتهى في عام 2009.

وقال قائد الجيش اللفتنانت جنرال ماهيش سيناناياكي للصحفيين "أشعر أنه يجب منح صلاحيات الطوارئ على الأقل لبضعة أيام من أجل القيام بعمليات أمنية."

يذكر أن 290 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر ثمانية تفجيرات استهدفت أول أمس الأحد، ثلاث كنائس وأربعة فنادق ومبنى سكني في سريلانكا خلال الاحتفال بعيد الفصح، فضلا عن إصابة أكثر من500 شخص آخرين، وكان بين الضحايا 35 أجنبيا على الأقل.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن، غير أن الحكومة السريلانكية تحمل جماعة التوحيد الوطني المحلية الاسلامية المتطرفة المسؤولية عن الهجمات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك