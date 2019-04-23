العثور على 3 رجال أحياء بعد تحطم مروحية بالقرب من القارة القطبية الجنوبية

قام ثلاثة رجال "بعمل لا يصدق للبقاء على قيد الحياة"، بعد تحطم مروحية في مياه المنطقة القريبة من القارة القطبية الجنوبية، على بعد حوالي 450 كيلومترا جنوب نيوزيلندا، بحسب ما قاله رئيسهم في العمل.

وقال لويد ماثيسون، مدير العمليات في شركة "ساوث ليكس هيليكوبترز" التي يعمل بها الثلاثة، لموقع "ستاف" الالكتروني المحلي، إنه من المفهوم أن المروحية تحطمت في المحيط، ولكن قبل دقيقتين من هبوطها في جزيرة إندربي، شمال جزيرة أوكلاند.

وأوضح ماثيسون للموقع الإلكتروني: "أن الثلاثة تمكنوا من الوصول الشاطئ الذي كان يقع على بعد مسافة منهم، في الظلام الدامس... لقد كان بقائهم على قيد الحياة مهمة لا تصدق".

وذكرت البحرية النيوزيلندية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مروحية إنقاذ حددت موقع الثلاثة، بعد 16 ساعة من فقدانهم في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وكان أفراد الطاقم المفقود، وهما طياران ومسعف، في طريقهم للقيام بإجلاء طبي خاص، قبالة سفينة صيد على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب مدينة إنفيركارجيل، التي تقع في الجزء السفلي من جزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية، عندما اختفت مروحيتهم.

من ناحية أخرى، قال كيفين باناجان، المسؤول في "مركز تنسيق الإنقاذ النيوزيلندي"، إن قارب صيد تمكن من تحديد موقع حطام المروحية المفقودة صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب من جزيرة يول في الطرف الشمالي من مجموعة الجزر الواقعة في المنطقة القريبة من القارة القطبية الجنوبية، وتم العثور على الرجال الثلاثة على شاطئ جزيرة أوكلاند بعد ساعتين لاحقتين.

وقد تم نقل الثلاثة إلى مستشفى في إنفركارجل لتقييم حالتهم.

ويعتقد أنهم تعرضوا لإصابات طفيفة فقط.