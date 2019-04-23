ارتفاع حصيلة قتلى هجمات سريلانكا إلى 310

أعلنت الشرطة السريلانكية، ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد إلى 310، وأعلنت السلطات اليوم الثلاثاء يوما للحداد الوطني على الضحايا.

وأوضحت الشرطة أن ارتفاع الحصيلة جاء بسبب وفاة مزيد من الأشخاص متأثرين بجروحهم، مشيرة إلى أن أكثر من 500 آخرين ما زالوا يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وتم الوقوف ثلاث دقائق صمت مع تشييع المزيد من جنازات الضحايا الذين قتلوا في هجمات يوم الأحد، كما تم رفع الرايات البيضاء والسوداء في معظم البلدات.

ولا تزال البلاد تخضع لحالة طوارئ منذ ليل الاثنين حيث تهدف السلطات إلى الحفاظ على الأمن والخدمات الرئيسية أثناء التحقيقات في التفجيرات.