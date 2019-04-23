اندلاع حريق كبير في غابة شمال العاصمة الألمانية

اندلع حريق كبير في غابة تقع على مسافة نحو 20 كيلومترا من بوابات العاصمة الألمانية برلين.

وأعلنت قوات الإطفاء قبل ظهر اليوم الاثنين أن الحريق اندلع الليلة الماضية في الغابة التي تقع شمالي برلين في مساحة تبلغ 5ر2 هكتار، وأفادت القوات بتوقف الحريق عن التمدد في الوقت الراهن.

ولم يتضح بعد سبب الحريق أو حجم الاضرار الذي خلفه.

وأوضحت قوات الإطفاء أن الشرطة أبلغت بوقوع الحريق في الساعة الثالثة صباحا، وذكرت أن مئة فرد هرعوا إلى مكان الحادث، وقد قل عدد الأفراد بحلول ما قبل الظهر ليصل إلى نحو 50 فردا.

وتعد ولاية براندنبورج، التي تحيط ببرلين، هي أكثر الولايات الألمانية عرضة لخطر حريق الغابة، إذ أن التربة هناك تتسم بالطابع الرملي على نحو خاص في العديد من المناطق كما أن هناك نسبة كبيرة من غابات الصنوبر.

كانت العديد من الحرائق الكبيرة قد اندلعت في العام الماضي في براندنبورج بسبب طول فترة الجفاف.