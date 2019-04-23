محكمة فرنسية ترفض عودة متطرفين فرنسيين من سوريا للبلاد

أعلنت أكبر محكمة إدارية في فرنسا اليوم /الثلاثاء/ رفضها طلب متطرفين فرنسيين في سوريا العودة إلى البلاد، وذلك حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، قد غير موقف بلاده منذ فترة حين أعلن أن فرنسا تستعد لعودة عشرات المتطرفين الفرنسيين الذين اعتقلتهم القوات الكردية في سوريا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك مما يمثل تحولًا في سياسة باريس بشأن هذه المسألة.

وتواجه فرنسا مثل الدول الأوروبية الأخرى صعوبات بشأن كيفية التعامل مع المتطرفين وعائلاتهم والساعيين للعودة من مناطق القتال في العراق وسوريا، وكذلك الذين اعتقلوا بعد أن فقد تنظيم (داعش) الإرهابي مساحات كبيرة من الأراضي.