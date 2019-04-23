وزيرا خارجية اليابان وروسيا يلتقيان بموسكو في 10 مايو

أفادت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية تارو كونو سيعقد مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف 10 مايو المقبل لمناقشة قضايا العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان الخارجية القول إنه "في يوم العاشر من الشهر المقبل، سيُعقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمناقشة قضايا العلاقات الثنائية، بما في ذلك قضية إبرام معاهدة سلام".

وتعتبر اليابان جزر الكوريل الجنوبية وهي جزر كوناشير وشيكوتان إيتوروب وهابوماي تابعة لها وتصر على "عودتها" تحت السيادة اليابانية في إشارة إلى "الاتفاق الثنائي حول التجارة والحدود" الذي تم توقيعه في عام 1855. إلا أن موقف موسكو يؤكد أن هذه الجزر أصبحت جزءا من أراضي الاتحاد السوفييتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها ليست موضع شك.

وتشدد موسكو على ثبات موقفها المبدئي، الذي يؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يجب أن تجري "في ظل بلورة أجواء جديدة نوعيا في العلاقات الروسية-اليابانية" وأن تكون مدعومة من قبل شعبي البلدين، وتستند إلى "اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك تبعية جزر الكوريل الجنوبية للسيادة الروسية.