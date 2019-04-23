البيت الأبيض: زيارة ترامب لبريطانيا تؤكد مجددا العلاقة الراسخة بين البلدين

أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب، قبل دعوة الملكة إليزابيث الثانية للقيام بزيارة رسمية لبريطانيا في أوائل يونيو المقبل، وأنه سوف يلتقي الملكة ورئيسة الوزراء تريزا ماي، ويحضر احتفالات ذكرى عملية إنزال نورماندي التي تقام في بورتسموث خلال هذه الزيارة .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان إن "هذه الزيارة الرسمية سوف تؤكد مجددا العلاقة الراسخة والخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وذكر البيان أنه بعد زيارته لبريطانيا، سوف يتوجه ترامب إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون. ويشارك ترامب في فرنسا أيضا في فعاليات تتعلق بعملية نورماندي.

وتتزامن زيارة ترامب لبريطانيا مع الاحتفال في الخامس من يونيو بالذكرى الخامسة والسبعين لعملية إنزال نورماندي ، وهي "لحظة حرجة" في الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وتمت دعوة ممثلين عن دول الحلفاء الأخرى وألمانيا لحضور احتفال وعرض جوي في مدينة بورتسموث جنوبي بريطانيا، بينما تسافر ماي إلى فرنسا في اليوم التالي أيضا لحضور المزيد من الفعاليات التذكارية.

وكان نحو 160 ألف جندي من القوات البريطانية والأمريكية والفرنسية وغيرها من قوات الحلفاء قد نزلوا في ميناء نورماندي غربي فرنسا التي كانت تحتلها ألمانيا في 6 يونيو 1944 ، وشنوا "أعظم عملية برمائية في التاريخ"، وفقا لمتحف الجيش الوطني البريطاني.