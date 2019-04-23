فرقاطة إسبانية توقف سفينة لقراصنة قبالة سواحل الصومال

تمكن جنود بحرية أوروبيون قبالة سواحل الصومال من القبض على القراصنة المحتمل أنهم يقفون وراء هجومين وقعا على سفينتي صيد.

وذكرت إدارة عملية (اتالانتا) الأوروبية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، في مدينة روتا الإسبانية اليوم الثلاثاء أن الفرقاطة الإسبانية (إي إس بي إس نافارا) احتجزت سفينة يُحْتَمَل استخدامها في الهجومين، مشيرة إلى أن هذه السفينة كان قد تم خطفها من قبل رجال مسلحين يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الإدارة أن الهجومين وقعا أول أمس الأحد.

من جانبها، أكدت متحدثة باسم قيادة العمليات أن الجيش الألماني شارك في المهمة بطائرة استطلاع طراز بي-3 سي اوريون.

ويشارك الجيش الألماني في العملية منذ 2008.

وحسب بيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن هجمات القراصنة على سفن الصيد كان يتصدى لها أطقم السفن المعتدى عليها وقوات أمن خاصة.