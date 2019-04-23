الكرملين: بوتين لا يخطط حاليا لعقد أي لقاء أو محادثات مع زيلينسكي

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يخطط حاليا لعقد أي لقاء أو محادثات مع المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف - في تصريح أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، ليس من المخطط يكون هناك لقاء بين الرئيس الروسي والمرشح الفائز في انتخابات الأوكرانية وننتظر الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، ومن ثم ستكون هناك مرحلة قبل مراسم أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.

وشهدت أوكرانيا في وقت سابق الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014 والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.

وأظهرت نتائج الاقتراع، بعد فرز 99.98 بالمئة من الأصوات، تقدما كبيرا لزيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي لم يشارك سابقا في الحياة السياسية الأوكرانية، على منافسه، الرئيس الحالي للبلاد، بيترو بوروشينكو.