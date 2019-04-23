ورشة عمل لفريقي الطائرة واليد سيدات بالأهلي بمعرفة جامعة أسلسكا الفرنسية

أقامت جامعة أسلسكا الفرنسية والمصنفة ضمن أكبر 10 جامعات على مستوى العالم ورشة عمل لفريقي سيدات اليد والطائرة بالنادي ظهر اليوم /الثلاثاء/.

وركزت ورشة العمل - التي ترأسها الدكتور هاني حافظ - على أساليب إدارة الوقت والتحكم في الانفعالات قبل وأثناء وبعد المباريات، وكيفية التخطيط للأهداف والتنسيق مع فريق العمل من خلال الأهداف الجماعية منذ بداية الموسم، وكذلك طريقة الوصول إلى ذات الأهداف بشكل علمي، بالإضافة إلى تجنب إهدار الوقت في أشياء لا جدوى منها؛ مثل وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنها تشتت التركيز، خاصة أن نظرية 80 ـ 20 تفسر ذلك بشكل واضح، حيث يبذل بعض الرياضيين مجهودا كبيرا يكلفهم 80% من أوقاتهم لكن العائد الإيجابي من وراء ذلك لا يتعدى 20%.

وشهد الجزء الثاني من ورشة العمل شرحا كاملا لتحليل كل رياضي لشخصيته؛ للعمل على تلافي عيوبه وعلاجها، مع مواصلة زيادة الأمور الإيجابية بجانب تحليل شخصية زملائه لمعرفة الطريقة الأفضل للتعامل معهم.

وكانت جامعة أسلسكا أحد رعاة بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة (رجال وسيدات)، التي نظمهما الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث شمل الاتفاق الذي جرى بين مسئولي الجامعة الفرنسية في ذلك الوقت مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد سراج الدين عضو مجلس الادارة على تقديم خدمات متميزة لأعضاء وموظفي النادي والفرق الرياضية المختلفة، خاصة أن مجلس الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يهدف إلى زيادة النواحي التعليمية والتثقيفية لدى جميع أبنائه، مما ينعكس بالإيجاب على حياتهم الشخصية والرياضية وكذلك العملية.