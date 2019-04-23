مجلس الأمن يدين الهجمات «البشعة والجبانة» في سريلانكا

أدان مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، الهجمات الإرهابية التي شهدتها سريلانكا ووصفها بأنها "بشعة وجبانة" وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

وقال المجلس في بيان: "أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وأضاف أن أعضاء المجلس أكدوا على الحاجة إلى "محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية البغيضة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة".

يذكر أن 290 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر 8 تفجيرات استهدفت، يوم الأحد، 3 كنائس و4 فنادق ومبنى سكنيا في سريلانكا خلال الاحتفال بعيد الفصح، فضلا عن إصابة أكثر من 500 شخص آخرين، وكان بين الضحايا 35 أجنبيا على الأقل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن، غير أن الحكومة السريلانكية تحمل جماعة التوحيد الوطني المحلية الإسلامية المتطرفة المسؤولية عن الهجمات.