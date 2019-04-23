الجيش الليبى: ضرباتنا دقيقة وتتفادى المدنيين فى طرابلس

الصحة العالمية: 254 قتيلا فى العاصمة الليبية منذ بدء المعارك.. والبعثة الأممية: مصممون على عقد الملتقى الوطنى

أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، أمس الأول، أن الضربات الجوية التى ينفذها الجيش الليبى «دقيقة»، وأنها تتفادى المدنيين فى العاصمة طرابلس، محذرا فى الوقت نفسه من لجوء الميليشيات الإرهابية هناك لاستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وأوضح المسمارى، فى مؤتمر صحفى، أن قوات الجيش الوطنى أوقعت خلال عملياتها ضد الميليشيات الإرهابية عددا من المقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى دول عربية وأجنبية، مضيفا: «لا نستغرب وجود أمثال هؤلاء المقاتلين فى صفوف الميليشيات، إذ إننا نقاتل تنظيمات إرهابية مثل القاعدة»، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وأشار المسمارى إلى أن عمليات الرصد التى نفذها الجيش كشفت تخزين الميليشيات لأسلحة وذخائر فى مستودعات القريبة من التجمعات السكنية. وتابع: «أعتقد أن مرحلة اتخاذ الإرهابيين للسكان المدنيين دروعا بشرية فى طرابلس قد بدأت»، موضحا أنه «رغم ذلك فإن ضرباتنا دقيقة ومحدودة وتتفادى المدنيين فى طرابلس، وسنبذل كل ما فى وسعنا لحمايتهم».

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك فى العاصمة الليبية طرابلس وحولها إلى 254 قتيلا و1228 جريحا.

وقالت المنظمة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أمس، إنها أجرت 152 عملية جراحية، بينها 89 عملية جراحية كبرى للمصابين فى معارك طرابلس؛ وذلك عبر فرقها الطبية المتخصصة.

من ناحية أخرى، قال مدير مكتب الإعلام ببعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، جان العلم، إن الأولوية لدى البعثة فى الوقت الراهن هى «وقف الحرب وإسكات صوت المدافع»، مؤكدًا أن البعثة مازالت مصرة على عقد الملتقى الوطنى الجامع «فور توفر الظروف» اللازمة لتنظيم الحدث.

وأضاف العلم، فى تصريحات لـ«بوابة الوسط» الليبية، أمس الأول، أن البعثة «تعمل وفق قرارات مجلس الأمن، لكن الانقسام فى الجتمع الدولى ومجلس الأمن يحد من خيارات البعثة فى إيجاد حل سريع لوقف الحرب»، مؤكدا أن «هذا الأمر لن يثنى البعثة عن القيام بواجباتها فى ليبيا».

إلى ذلك، قال مفوض الأمن الداخلى وشئون الهجرة فى الاتحاد الأوروبى ديميتريس أفراموبولوس، أمس الأول، إن الاتحاد ليس لديه أى مؤشر على حدوث زيادات وشيكة فى تدفقات المهاجرين من ليبيا.

وأضاف أفراموبولوس: «كلنا قلقون بشأن ما يحدث فى ليبيا.. والاتحاد دعا جميع الأطراف فى ليبيا إلى الكف فورًا عن العمليات العسكرية.. نحن مهتمون بمنع تدهور الوضع أكثر، وهذا بالتحديد الهدف الذى يعمل الاتحاد من أجله على جميع الجبهات»، وفقا لصحيفة «إيل ماسيجيرو» الإيطالية.