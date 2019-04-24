رئيس سريلانكا يلوح بإجراء تغيرات وشيكة في قيادات الأمن

لوح الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا بإجراء تغيرات في قيادات قوات الأمن خلال 24 ساعة القادمة.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن سيريسينا قوله إنه كانت هناك تقارير استخباراتية حذرت من الهجمات الإرهابية في البلاد إلا أنها "لم تصلني".

وأضاف : "مسؤولو الأمن الذين تلقوا تقرير المخابرات من دولة أجنبية لم يبلغوني به. كان يتعين اتخاذ إجراءات مناسبة. لقد قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولين".

وكان رئيس سريلانكا قد قال إنه سيلتقي السفراء الأجانب ، والمفوضين الساميين في بلاده لشرح الحالة السائدة في البلاد ، وطلب المساعدة من المجتمع الدولي، فيما أصدر تعليمات إضافية لتشديد الأمن في جميع الكنائس "الكاثوليكية " وتنفيذ برنامج أمني مشدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة تفجيرات "الفصح" الإرهابية التي استهدفت العاصمة كولومبو ومدنا أخرى، إلى 310 قتلى، ونحو 500 مصاب، إثر وفاة عدة أشخاص متأثرين بجراحهم ليل الإثنين الثلاثاء.