«إليليلي» الأمريكية للأدوية تبيع حقوق إنتاج عقارين ومصنعا في الصين

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "إليليلي"، عن موافقتها على بيع حقوق إنتاج اثنين من المضادات الحيوية التي تنتجها وهما "سيكلور" و"فانكوسين"، إلى جانب بيع أحد المصانع في مدينة "سوشو" في الصين والذي ينتج "سيكلور" إلى شركة "إيدنج فارما" لصناعة الأدوية الموجودة في الصين.

ووفقا لشروط الصفقة، ستحصل "إليليلي" على 75 مليون دولار كمبلغ مقدم على أن تحصل على 300 مليون دولار في حال اتمام الصفقة بنجاح. ومن المتوقع اتمام الصفقة في الجزء الأخير من العام الحالي أو في مطلع العام المقبل.

وكجزء من السفقة سيكون من حق كل العاملين في مصنع إنتاج المضاد الحيوي "سيكلور"، وبعض موظفي الأعمال المشتركة فرصة البقاء في أعمالهم بعد انتقال المصنع إلى المالك الجديد.

وقالت "إليليلي" إنها ستواصل تقديم الخدمات اللازمة لشركة "إيدنج فارما" لفترة من الوقت بهدف ضمان استمرار عملية الإنتاج بسلاسة.