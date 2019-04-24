1500 محتج يصلون على متن قطار من عطبرة للانضمام للمعتصمين بالخرطوم

وصل العاصمة السودانية مساء اليوم الثلاثاء، قطار يحمل على متنه نحو "1500" محتج قادمين من مدينة عطبرة شمال السودان للانضمام إلى آلاف المعتصمين بالخرطوم وسط هتافات مدوية ومطالبات بإنهاء أي وجود لنظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وتعد ظاهرة إستغلال قطار بالكامل الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث عمد المحتجون إلى استئجار قطار بالكامل للمشاركة في الإعتصام.

وشهد الاعتصام بمقر القيادة العامة أجواء إحتفائية وتعالت الأصوات المرحبة بالقادمين الجدد من عطبرة، التي أنطلقت منها الشرارة الأولى للتظاهرات في شهر ديسمبر الماضي.

وهتف المعتصمون مطالبين بالقصاص لقتلى التظاهرات وبعودة السكك الحديدية، وطالبوا رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح برهان بتنفيذ التزامه بتسليم السلطة للمدنيين.