كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان محادثات دفاعية على مستوى العمل

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الإثنين أن سول وواشنطن ستجريان غدا محادثات دفاعية على مستوى العمل ، والتي يتم إجراؤها كل عامين في العاصمة الأمريكية حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها نقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان للوزارة ، أنه خلال الحوار الدفاعي المتكامل الخامس عشر بين كوريا والولايات المتحدة المقرر عقده على مدار يومين، سيتبادل الجانبان تقييمهما للظروف الأمنية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية ومناقشة سبل تعزيز التعاون في ضوء الدبلوماسية المستمرة الرامية إلى إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية وإنشاء نظام السلام في شبه الجزيرة.

ويناقش الطرفان أيضا قضايا التحالف الرئيسية مثل نقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب من واشنطن إلى سول، والتي بموجبها ستقود سول عمليات الحرب مع قيام واشنطن بلعب دور مساند.

واضافت الوزارة ان تشونج سوك هوان نائب وزير الدفاع فى سول للسياسة سيمثل الجانب الكورى الجنوبي ، بينما يترأس الوفد الأمريكي ديفيد هيلفى نائب مساعد وزير الدفاع للشئون الأمنية الهندية الباسفيكية.

يذكر أن الحوار الدفاعي المتكامل كان قد بدأ عام 2011 ، وهو بمثابة ملتقى للحلفاء لمناقشة قضايا الدفاع الشاملة من خلال دمج مجموعة من الآليات الاستشارية، مثل لجنة سياسة الردع الموسعة ومبادرة السياسة الأمنية.