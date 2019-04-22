واشنطن بوست: أمريكا ستحاول إنهاء الاستثناءات من العقوبات الخاصة بواردات النفط الإيراني

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه في غضون عام من قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني يفترض أن تعلن الخارجية الأمريكية أن كافة الدول يتعين عليها إنهاء وارداتها من النفط الإيراني بالكامل أو أن تخضع للعقوبات الأمريكية.

أوضحت الصحيفة في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني أن هذا التصعيد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد بمثابة حملة الضغط القصوى التي تستهدف إجبار إيران على وضع حد لسلوكها غير المشروع في جميع أنحاء العالم.

ونقلت الصحيفة عن إثنين من المسؤولين داخل وزارة الخارجية الأمريكية​ لم يتم الكشف عن هويتهما قولهما، إن وزير الخارجية مايك بومبيو​ سيعلن اليوم "إنه اعتبارا من الثاني من مايو المقبل لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام الإيراني أو مشتقاته".

كانت الولايات المتحدة قد وافقت في نوفمبر الماضي على استثناءات 8 دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران سامحة لهم بالشراء دون أن تتعرض لعقوبات لمدة 6 أشهر أخرى وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان لمنحهم مزيدًا من الوقت للعثور على مصادر بديلة للنفط.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار بإيقاف الإعفاءات الذي يعرف باستثناءات الخفض الكبيرة أصبح أيضا أمرا سياسيا داخل أمريكا حيث يطالب المسؤولون والمشرعون المتشددون بإيقاف الإعفاءات بشكل علني، واتهم وزير الخارجية الأمريكية بومبيو الأسبوع الماضي المشرعين بمحاولتهم الظهور والاستعراض في هذه القضية.

وأضاف المسؤولان ان وزير الخارجية الأمريكي يسعى دائما لإنهاء الإعفاءات عندما تسمح ظروف السوق بذلك، وأوضح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية أن "سياسة إلغاء واردات النفط الإيراني نشأت من قبل بومبيو وذلك بالتنسيق الوثيق مع ترامب في كل خطوة".