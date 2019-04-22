الحكم بالسجن 30 عاما على قاتل صحفية بلغارية

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أدين شاب بلغاري بقتل صحفية قبل نحو نصف عام، وحكم عليه بالسجن 30 عاما.

وجاء حكم المحكمة بمدينة روز البلغارية اليوم الاثنين بعد محاكمة سريعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلغارية.

وقالت الوكالة إن الجاني اعترف باغتصاب الإعلامية فيكتوريا مارينوفا وقتلها في 6 تشرين أول/أكتوبر 2018، مما استوجب خفض عقوبة السجن المؤبد ، المعمول بها في مثل هذه الجرائم، للسجن 30 عاما.

وأوضح وكلاء المدعي العام المختصون بالقضية أن الجريمة تمت بدوافع جنسية، ليست ذات صلة بالنشاط الوظيفي للضحية.

وقال وكلاء المدعي العام إن الجاني تعاطى الكحول قبل ارتكاب جريمة القتل.

وحظيت قضية المذيعة مارينوفا بالكثير من الاهتمام على الصعيد العالمي، وذلك على خلفية جرائم القتل ذات الدافع السياسي بحق الصحفيين في دول أخرى، مثل مالطا وسلوفاكيا.

واغتصبت الإعلامية مارينوفا/30 عاما/ ثم قتلت مطلع تشرين أول/أكتوبر، في منتزه عام على ضفة نهر الدانوب بمدينة روز البلغارية.

وهرب الجاني الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 20 عاما، إلى أسرته في ألمانيا، قبل أن تلقي الشرطة بمدينة شتاده، بولاية سكسونيا السفلى الألمانية، القبض عليه بعد أربعة أيام من وصوله لألمانيا.