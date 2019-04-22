انطلاق الجلسة الوطنية التشاورية بالجزائر لإنشاء هيئة انتخابات

انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة الجزائر الجلسة الوطنية التشاورية التي دعت إليها رئاسة الجمهورية قبل أيام وسط رفض من جانب عدد من أحزاب المعارضة.

وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي، في تصريح صحفي، إن الجلسة التشاورية تشهد مشاركة كل الفاعلين في البلاد: أحزاب المعارضة والموالاة والمجتمع المدني والخبراء"، حيث ستتم أساسا مناقشة الدستور والمخرجات القانونية للأزمة الراهنة بالبلاد".

وأكد العقبي أن المبادرة "خصصت لعرض مشروع الأرضية التشاورية لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو المقبل" .

وكانت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أعلنت ، عدم المشاركة في اللقاء التشاوري إلى جانب كل الأحزاب السياسية المعارضة الكبرى بالبلاد الذين اعتبروا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح "مرفوض شعبيا ولا يملك شرعية تنظيم أو الدعوة لجلسة وطنية".