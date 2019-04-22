﻿﻿بريطانيا توقف 36 مهاجرا في بحر المانش بينهم إيرانيين وعراقيين

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أوقفت السلطات البريطانية، مساء الاثنين، 36 مهاجرًا غير قانونيًا في بحر المانش، بينهم إيرانيين وعراقيين، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.