﻿﻿بريطانيا توقف 36 مهاجرا في بحر المانش بينهم إيرانيين وعراقيين

أوقفت السلطات البريطانية، مساء الاثنين، 36 مهاجرًا غير قانونيًا في بحر المانش، بينهم إيرانيين وعراقيين، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.