الجيش الوطني الليبي يعلن إحراز تقدم في معركة طرابلس

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن قوات الجيش تحقق تقدما ميدانيا ممتازا في معركة طرابلس.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن الحرص على حماية المدنيين هو السبب في إبطاء العمليات، محذرا في الوقت ذاته من حملات التضليل الإعلامي ومحاولات تشويه عملية طوفان الكرامة، بحسب موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية".

وأضاف المسماري، أن القيادة العامة للجيش تحصلت على معلومات بنقل بعض مؤسسات الدولة من طرابلس إلى مصراته، مشيرا إلى أن قوات الاحتياط بدأت الاستعداد لفتح محاور جديدة، وسيتم استخدام قوات المشاة والمدرعات في المعارك القادمة

وتابع المسماري قائلا "لن يتوفر للمجموعات الإرهابية أي ملاذ آمن في ليبيا، نراقب ونتابع كل ما يدور بالعاصمة، هناك عمليات نقل للإرهابيين من سورية إلى ليبيا عبر تركيا ونحذر من توفير الحماية للإرهابيين"، متهما تنظيم القاعدة في طرابلس بالوقوف وراء الفيديو المفبرك الذي نسب للجيش.

كان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، العقيد "المبروك عبدالحفيظ"، قد اعلن في وقت سابق اليوم الاثنين،عن تحرير المنطقة الممتدة من وادي الربيع إلي منطقة العزيزية الواقعة جنوب طرابلس.

كما طمأن المبروك المواطنين عن قرب تأمين طوق العاصمة الليبية بالكامل.

وتشهد مناطق بأطراف العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات منذ أكثر من أسبوعين بين قوات موالية للمشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد وقوات موالية لحكومة الوفاق في طرابلس.

وأوقعت هذه الاشتباكات أكثر من 200 قتيل، بحسب منظمة الصحة العالمية.