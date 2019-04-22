إحصاء: استمرار تزايد نسبة التعليم العالي بين سكان الحضر في سويسرا

أفادت إحصاءات حكومية في سويسرا بأن معدل التعليم العالي في ازدياد بين سكان المدن، حيث أن ما يزيد على 2 من كل 5 من سكان المراكز الحضرية الكبرى يتمتعون بدرجة تعليمية في معهد عال أو دبلومة، وينخفض المعدل بصورة طفيفة في المدن الأصغر.

وأوضح الإحصاء الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء واتحاد المدن السويسرية، أن سكان الحضر في سويسرا أصبحوا مؤهلين تعليميا أكثر من أي وقت مضى.

وأشار موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أن المكتب الفيدرالي واتحاد المدن يصدران سنويا سلسلة من الإحصاءات بشأن المدن السويسرية، وركزت النسخة 80 التي نشرت هذا الأسبوع على التعليم.

وجاء في الأرقام أن 41.3 % من السكان بالمدن الكبرى في سويسرا لديهم شهادة معهد تعليم عال، وأن 24.5 % فقط من سكان الحضر في سويسرا أكملوا التعليم الإلزامي فقط، وفضلوا عدم مواصلة تعليمهم العالي.