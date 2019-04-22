انتخابات الرئاسة في مقدونيا الشمالية تتجه نحو جولة إعادة

تتجه نتائج الانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية إلى جولة إعادة حيث سيواجه مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم مرشحة الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية (فيمرو) القومي في جولة إعادة يوم 5 مايو لعدم حصول أي منافس على أكثر من 50% من الأصوات للفوز المباشر.

وأعلن كل من مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ستيفو بينداروفيسكي، ومرشحة الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية (فيمرو) القومي جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، فوزهما في وقت متأخر من يوم الأحد، وذلك مع حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تفوق طفيف بنسبة 42.70% مقابل 42.58% لمنافسته وذلك بعد فرز 97.25% من بطاقات الاقتراع.

وقال بينداروفيسكي في مؤتمر صحفي: "حققنا اليوم فوزًا كبيرًا".

وقالت جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا: "لقد أقنعنا الناخبين أنه بدون عدالة، لن يكون هناك حلف شمال الأطلسي ولا اتحاد أوروبي".

وحل بليريم ريكا، بدعم من حزبين من أصل ألباني، في المرتبة الثالثة بحصوله على 10.36% من الأصوات.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت بين الناخبين البالغ عددهم 1.8 مليون ناخب 41.9%. حيث سيصبح هذا الرقم حاسمًا في الإعادة يوم 5 مايو، حيث لابد من مشاركة 40% من الناخبين كحد أدنى للاعتراف بنتيجة التصويت. وأي شيء أقل من ذلك الرقم سيؤدي إلى إعادة الانتخابات بأكملها.

ويأتي التصويت بعد تغيير اسم البلاد بموجب اتفاق مع اليونان، والذي أنهى خلافًا دبلوماسيًا دام 28 عامًا، حيث إنه بموجب الاتفاق، أضافت سكوبيه لفظ "شمال" إلى اسم البلاد للتمييز بينها وبين المقاطعة اليونانية القديمة، وبالمقابل، رفعت أثينا العقبات أمام عضوية جارتها في المنظمات الدولية، ومن بينها عضوية حلف الناتو.