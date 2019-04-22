انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله 15 مايو المقبل

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم الاثنين، تحديد موعد 15 مايو المقبل لانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في مدينة رام الله.

وقال الزعنون، للإذاعة الفلسطينية الرسمية اليوم، إن تحديد الموعد المذكور تم خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان.

وذكر الزعنون أنه سيتم اليوم البدء في توزيع الدعوات على أعضاء المجلس المركزي لحضور الاجتماعات المقبلة، معربا عن أمله بمشاركة كافة فصائل المنظمة.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، بانعقاد المجلس المركزي، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتنفيذ كل شق يتعلق بها في قرارات المجلس المركزي السابقة.

والمجلس المركزي، هو ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير بعد المجلس الوطني، وكان المجلس قد عقد آخر اجتماع له في أكتوبر الماضي في رام الله، وأقر سلسلة قرارات لإعادة تحديد العلاقة الفلسطينية مع إسرائيل بما فيها وقف التنسيق الأمني.